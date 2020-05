Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand in Ludwigshafen Friesenheim, Riedsaumstraße

Ludwigshafen (ots)

(SK)Am Freitag 15.05.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 02:54 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Ludwigshafen Friesenheim in die Riedsaumstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war im ersten OG eine Rauchentwicklung wahrnehmbar. Eine Person wurde in der Wohnung noch vermisst. Die restlichen zwei Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig ins Freie retten. Die Person in der Wohnung wurde durch die Feuerwehr gerettet, ins Freie verbracht und dem Rettungsdienst übergeben. Der Brand wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Durch den Brand kam es zu einer starken Verrauchung des Gebäudes, sodass umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig waren. Die Brandwohnung ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Vorsorglich wurden alle drei Personen dem Rettungsdienst vorgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Stefan Kraft Führungsdienst Feuerwehr Ludwigshafen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen



Telefon: +49 621-658 295 299

E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de

www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell