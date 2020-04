Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Feuerwehreinsatz im Stadtteil Rheingönheim

(MM) Am 21.04.2020 um 09:35 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gasgeruch in die Almelstraße im Stadtteil-Rheingönheim gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine undichte Gasleitung im Bereich eines Hausanschlusses im Erdreich festgestellt. Das betroffene Wohnhaus sowie zwei angrenzende Wohnhäuser wurden von der Feuerwehr geräumt. Es wurden umfangreiche Messungen durch die Feuerwehr und durch die TWL durchgeführt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Stromversorgung im Umfeld der Almelstrasse abgeschaltet. Um die Leckage abzudichten, musste die TWL mit einem Bagger das Erdreich öffnen. Während dieser Zeit stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und führte Lüftungsmaßnahmen in dem betroffenen Wohnhaus durch. Es gab keine Verletzten. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 13 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei und die Technischen Werke Ludwigshafen

