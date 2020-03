Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Rauchentwicklung in der Pasadenaalle

Ludwigshafen (ots)

SR Am Dienstag, 17. März 2020 um 20:26 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Rauchentwicklung zum Hauptbahnhof in die Pasadenaallee gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle wurde eine leichte Verrauchung in der Bahnhofshalle festgestellt. Das Gebäude war bereits zuvor von der Polizei aus Sicherheitsgründen geräumt. Über eine Nachschau auf dem Flachdach des Gebäudes konnte an einer Dachluke die Ursache ermittelt werden. Ein heißer Brennofen für keramische Bauteile eines Unternehmens, welches in angrenzenden Räumlichkeiten firmenspezifische Werkstoffe fertigt, hatte die Rauchentwicklung ausgelöst. Nachdem der Brennofen von der Feuerwehr, ausgeschaltet wurde, ließ auch die Rauchentwicklung deutlich nach.

Im Einsatz waren die Feuerwehr mit 19 Mann und 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei. Der Einsatz war um 22:00 Uhr beendet.

