Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand in Restaurant in Ludwigshafen-Mitte. Mehrere Paralleleinsätze für die Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(JD) Am 15.2.2020 um 9:52 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Ludwigstraße in Ludwigshafen-Mitte gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es in der Küche eines Restaurants. Das gesamte Gebäude war bereits durch die Polizei geräumt worden.

Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem CO2-Löscher und einem Trupp unter Atemschutz. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Zwei Personen wurden dem Rettungsdienst vorgestellt. Hiervon wurde eine Person mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei, der Kommunale Vollzugsdienst und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Parallel zum Einsatz in der Ludwigstraße wurden die Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage in einem Ludwigshafener Krankenhaus und die Auslösung eines Rauchmelders in einem Hochhaus in der Gartenstadt abgearbeitet. In beiden Fällen waren keine Löschmaßnahmen der Feuerwehr erforderlich. Im Einsatz waren hier Einsatzkräfte von allen Wachen der Berufsfeuerwehr und den Einheiten Stadtmitte, Oppau und Ruchheim der Freiwilligen Feuerwehr.

