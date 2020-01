Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gefahrstoffeinsatz Inselstraße

Ludwigshafen (ots)

(SR) Die Feuerwehr Ludwigshafen wurde am 22.01.2020 um 12:23 Uhr zu einem Gefahrstoffeinsatz zur Inselstraße im Ortsteil Mundenheim gerufen. Auf dem Gelände einer Recycling Firma kam es bei der Verarbeitung von Metallschrott in einer Presse zu einem Austritt von geringen Restmengen einer säurehaltigen Substanz aus einem 50 Liter Metallfass. Das Gelände wurde aus Sicherheitsgründen geräumt bis die Feuerwehr die Leckage gestoppt und weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet hatte. 9 Personen des metallverarbeitenden Unternehmens klagten über Reizungen der Atemwege und der Haut. Aus diesem Grund wurden alle 9 Personen dem Rettungsdienst vorgestellt, 7 Personen wurden vorsorglich in umliegende Kliniken gebracht. Der Einsatz war gegen 16:00 Uhr beendet. Zur Sicherstellung des Stadtschutzes wurden die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte und die Freiwillige Feuerwehr Oppau zur Wachbesetzung alarmiert. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 6 Fahrzeugen mit dem Leitenden Notarzt und dem Organisatorischen Leiter, die Wasserschutzpolizei und Kräfte der Polizeiinspektion 1, sowie die untere Wasserbehörde der Stadt Ludwigshafen. Parallel zu der oben genannten Einsatzmaßnahme wurden um 15:50 Uhr die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Gasaustritt in der Schanzstraße disponiert. Dabei handelte es sich um Sondierungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes an einer Baustelle. Ein Baggerfahrer hatte eine Gasleitung mit der Schaufel angehoben, die nach Überprüfung der TWL aber in Ordnung war.

