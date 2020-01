Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gasausströmung in der Hohenzollernstraße, Stadtteil Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

(SB) Am Dienstag, den 14.01.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 10:47 Uhr zu einer Gasausströmung innerhalb eines Gebäudes in der Hohenzollernstraße im Stadtteil Friesenheim alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Wohn- und Geschäftshaus bereits geräumt. Die Bewohner hatten das ausströmende Gas wahrgenommen und sich frühzeitig selbst in Sicherheit gebracht. Bei der Erkundung der Feuerwehr wurde festgestellt, dass im Küchenbereich aus einer Gasflasche Flüssiggas ausströmte. Die Gasflasche wurde von der Feuerwehr geschlossen und ins Freie gebracht. Offensichtlich war es bereits zu einer Verpuffung durch das ausgetretene Gas gekommen, welche Schäden in dem betroffenen Gebäudeteil verursachte. Die Feuerwehr schaltete das Gebäude stromlos und stellte zusammen mit der TWL auch die Gaszufuhr ab. Aufgrund der von der Feuerwehr gemessenen Gaskonzentration wurde das Gebäude maschinell belüftet. Während diesen Maßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Der Einsatz war um 12:35 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen und 32 Mann, der Rettungsdienst, die Polizei, der Kommunale Vollzugsdienst sowie die TWL.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ludwigshafen



Telefon: +49 621-658 295 299

E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de

www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell