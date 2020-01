Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brandeinsätze in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(MM)Am 04.01.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 19:56 Uhr zu einem Brand in die Kleingartenanlage "In den Werren" im Stadtteil Friesenheim gerufen. Dort brannte ein ca. 30m2 großes Gartenhaus in voller Ausdehnung. Ein Übergreifen auf andere Gartenhäuser konnte verhindert werden.

Um 20:28 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Kanalstraße im Stadtteil Hemshof alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine starke Rauchentwicklung sowie ein Brand im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses festgestellt.

Es wurden 9 Personen über eine Drehleiter gerettet, 11 weitere über den Treppenraum. Alle 20 Personen wurden dem Rettungsdienst vorgestellt, 4 Personen davon wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Nach umfangreichen und zeitintensiven Entrauchungsmaßnahmen konnten die restlichen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 47 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Oppau und Ruchheim, der Rettungsdienst mit 5 Rettungswagen, 3 Notärzte, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Polizei sowie die Rhein-Neckar Verkehrsbetriebe.

