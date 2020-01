Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Einsätze am 31.12.2019 und zum Jahreswechsel

Ludwigshafen (ots)

(SB) Der 31.12.19 sowie die Nacht zum 01.01.2020 war für die Feuerwehr Ludwigshafen sehr ereignisreich. Insgesamt 22 Einsätze mussten abgearbeitet werden. Vor dem Jahreswechsel waren die Einsatzkräfte unter anderem zu einem Gasgeruch im Stadtteil Rheingönnheim, sowie einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn im Stadtteil Oggersheim ausgerückt. Um 22:40 Uhr wurde ein Wohnungsbrand im Stadtteil Hemshof gemeldet. Vor Ort konnte eine starke Verrauchung festgestellt werden. Die Ursache konnte schnell ermittelt werden und die Einsatzstelle mit Be- und Entlüftungsgeräten der Feuerwehr entraucht werden. Um 22.47 Uhr sind die Kräfte zu einem Brand eines Carports in die Rohrlachstraße alarmiert worden. Der Brand des Nebengebäudes, in einem Hinterhof, wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Nachlöscharbeiten der Dachkonstruktion nahmen noch eine längere Zeit in Anspruch. Der Einsatz war hier erst um 0:44 Uhr beendet. Zum Jahreswechsel musste die Feuerwehr mehrere Einsätze kurz nach Mitternacht gleichzeitig abarbeiten. Insgesamt wurde die Feuerwehr im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr zu 12 Einsätzen gerufen, es handelte sich im Einzelnen um drei Gebüsch / Flächenbrände, vier Müllbrände, zwei Alarmierungen von automatischen Brandmeldeanlagen, einen vermeintlich gemeldetem Wohnungsbrand, welcher sich jedoch als Balkonbrand heraus stellte, einem technischen Hilfeleistungseinsatz, sowie einer Nachschau nach einem gemeldeten Brand. Personen kamen bei diesen Einsätzen nicht zu Schaden, ebenso gab es keine größeren Sachschäden. In der Silvesternacht wurde die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen durch die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte unterstützt.

