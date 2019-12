Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Gasgeruch im Ludwigshafener Ortsteil Oggersheim "Am Speyerer Tor"

Ludwigshafen (ots)

(SR)Die Feuerwehr Ludwigshafen wurde am 01.12.2019 um 15:17 Uhr zu einem Gasgeruch in einem Einfamilienhaus nach Oggersheim in die Straße "Am Speyerer Tor" gerufen. Das betroffene Gebäude war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr geräumt. Im Haus konnte leichter Gasgeruch festgestellt werden. Ursache war eine Leckage an einem Heizungsboiler. Das defekte Gerät wurde von der TWL außer Betrieb genommen. Personenschäden gab es keine. Im Einsatz waren 4 Fahrzeuge und 13 Mann der Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und die Technischen Werke Ludwigshafen. Der Einsatz für die Feuerwehr war gegen 15:40 Uhr beendet

