Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Beschädigung einer Gasleitung bei Abrissarbeiten

Ludwigshafen (ots)

(FB) Am 07.11 2019 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 15:43 Uhr zu einem Gasgeruch in die Benckiserstraße Stadtteil Mitte gerufen. Bei Abrissarbeiten wurde die Gasleitung eins Abbruchgebäudes beschädigt. Durch die Baufirma konnte die Leckage behelfsmä-ßig abgedichtet werden. Messungen durch die Feuerwehr und die TWL in den angrenzenden Gebäuden verliefen negativ. Durch die Feuerwehr wurden weitere Abdichtmaßnahmen an der beschädigten Gasleitung vorgenommen. Parallel wurde durch die TWL eine Baufirma mit der straßenseitigen Trennung der Stichleitung beauftragt. Die Feuerwehr Ludwigshafen war mit 5 Fahrzeugen und 20 Ein-satzkräften im Einsatz und wurde durch die TWL, die Polizei sowie dem Rettungsdienst unterstützt.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ludwigshafen



Telefon: +49 621-658 295 299

E-Mail: presse.feuerwehr@ludwigshafen.de

www.feuerwehr-lu.de

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell