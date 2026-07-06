THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: THW: Einsatzlage in Erfurt erfolgreich abgearbeitet

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Altenburg/Erfurt (ots)

Mit dem Abschluss der Rückbaumaßnahmen am Sonntag endete für das Technische Hilfswerk ein mehrtägiger Großeinsatz in Erfurt. In Spitzenzeiten waren über 200 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus den Ortsverbänden Apolda, Chemnitz, Eisenach, Erfurt, Gotha, Grimma, Heiligenstadt, Kamenz, Leipzig, Nordhausen, Plauen, Rudolstadt, Sondershausen, Sonneberg und Suhl im Einsatz.

Die THW-Führungsstelle war bereits am Mittwoch im Ortsverband Erfurt eingerichtet worden. Von dort aus wurden alle Aufgaben für die THW-Einheiten koordiniert. Im Verlauf des Einsatzes übernahmen THW-Einsatzkräfte unter anderem den Aufbau und Rückbau von rund 1.600 Absperrgittern, die Sicherstellung der Stromversorgung und Beleuchtung an verschiedenen Einsatzstellen sowie zahlreiche Transport- und Logistikaufgaben. Anforderer war die Landespolizeidirektion Thüringen.

Ein Schwerpunkt lag bei der Verpflegung der eingesetzten Polizeikräfte. Vier THW-Verpflegungseinheiten arbeiteten Hand in Hand und versorgten die Polizei zuverlässig über vier Tage, wobei der Samstag mit rund 8.000 warmen Mahlzeiten am intensivsten war. Es wurden unter anderem 550 Kilogramm Nudeln, 350 Kilogramm Jagdwurst, 500 Liter Tomatensauce, 200 Kilogramm Reis, 750 Liter Chili con Carne und 400 Liter Chili sin Carne zubereitet und ausgegeben. Darüber hinaus haben die ehrenamtlichen THW-Kräfte über zehntausend Lunchpakete vorbereitet und verteilt. Zum Kochen wurden rund 40 Propangasflaschen verbraucht und schätzungsweise 17.000 Liter Kaffee zubereitet.

Aus Sicht des THW verlief der Einsatz erfolgreich, alle Einsatzanforderungen sind erfüllt worden. "Wir konnten die Fertigkeiten und die Leistungsfähigkeit des THW eindrucksvoll unter Beweis stellen. Besonders stolz bin ich darauf, dass unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte einen Einsatz dieser Größenordnung gemeinsam so professionell bewältigt haben", resümiert der THW-Einsatzleiter Michael Hillemann. Besonders in Erinnerung bleiben ihm die zahlreichen positiven Rückmeldungen der eingesetzten Helferinnen und Helfer sowie die hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Einheiten im THW sowie mit der Polizei und der Stadt Erfurt. Auch aus den Reihen der Logistik-Verpflegung fällt das Fazit positiv aus. Es war der bislang größte Einsatz von Verpflegungseinheiten aus verschiedenen Ortsverbänden des Landesverbandes Sachsen, Thüringen. Auch der Besuch hochrangiger Gäste unterstrich die Bedeutung des Einsatzes. Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Horn und der Thüringer Polizeipräsident Thomas Quittenbaum besuchten die Führungsstelle des THW und bedankten sich persönlich bei allen Einsatzkräften des THW für ihren engagierten Einsatz und die hervorragende Zusammenarbeit.

Der Einsatz in Erfurt hat einmal mehr gezeigt, dass das THW auch bei komplexen Großlagen ein verlässlicher Partner ist: kompetent, engagiert und jederzeit einsatzbereit. Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen.

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