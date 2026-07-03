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THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: THW unterstützt Großveranstaltungen in Erfurt

Altenburg/Erfurt (ots)

Bis Sonntag finden in Erfurt verschiedene Veranstaltungen statt, zu denen rund 100.000 Besucher und Besucherinnen erwartet werden. Die Landespolizei Thüringen hat für dieses herausfordernde Wochenende ein Amtshilfeersuchen an das THW gestellt. Seit Mittwoch unterstützen Einsatzkräfte des THW aus ganz Thüringen und Sachsen die zuständigen Behörden und die Stadt Erfurt. Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer unterstützen mit verschiedenen technischen und logistischen Leistungen, darunter Aufbauarbeiten, Beleuchtung und Stromversorgung, Führungsunterstützung sowie die Verpflegung von Einsatzkräften. Zu Spitzenzeiten im Aufbau und im Abbau sind rund 200 ehrenamtliche Kräfte geplant, im Regelbetrieb, der seit heute Mittag läuft, sind es 100. Der THW-Einsatz ist bis Sonntagabend geplant und wird je nach Lage angepasst.

Rückfragen bitte an:

THW Landesverband Sachsen, Thüringen
Andrea Wirth
Telefon: 03447/5684-112
Mobil: 0173/4701606
E-Mail: presse.lvsnth@thw.de
https://www.lv-snth.thw.de/THW-LV-SNTH/DE/Landesverband/landesverband
_node.html

Original-Content von: THW Landesverband Sachsen, Thüringen, übermittelt durch news aktuell

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