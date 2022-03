THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Der THW-Einsatz in Madagaskar ist beendet. Mit dabei waren vier Einsatzkräfte aus dem Landesverband Sachsen, Thüringen.

Das Technische Hilfswerk (THW) hat nach sechs Wochen erfolgreich den Einsatz auf Madagaskar beendet. Anfang Februar hatten die Zyklone "Ana" und "Batsirai" auf Teilen der Insel die Infrastruktur großflächig zerstört. Die verheerenden Wirbelstürme haben viel Not und Leid über Madagaskar gebracht, daher unterstützte die Schnell-Einsatz-Einheit Wasser Ausland (SEEWA) das Land mehr als einen Monat lang bei der Wasserversorgung. Mit dabei waren vier Einsatzkräfte aus dem Landesverband Sachsen, Thüringen, und zwar aus den Ortsverbänden Dippoldiswalde, Gotha und Leipzig.

Während des Einsatzes verteilte das SEEWA-Team insgesamt 370.000 Liter aufbereitetes Wasser und setzte Brunnen instand. THW-Präsident Gerd Friedsam lobt den Hilfseinsatz: "Mit ihrem Einsatz auf Madagaskar haben die SEEWA-Einsatzkräfte vor Ort lebenswichtige Unterstützung geleistet. Wie wichtig sauberes Wasser für Menschen und Natur ist betont auch der Weltwassertag, den die Vereinten Nationen jährlich am 22. März begehen."

Am 7. Februar 2022 entsandte das Technische Hilfswerk (THW) auf Bitten der Regierung von Madagaskar zunächst ein sogenanntes Assessment-Team, das vor Ort Schäden und Bedarfe analysierte und weitere Maßnahmen durch das THW ermöglichte. Bereits zwei Tage später kam die Schnell-Einsatz-Einheit Wasser Ausland (SEEWA) auf Madagaskar an und unterstützte fortan bei der Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser.

Nach Unwettern mit großflächigen Zerstörungen ist die schnelle Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Wasser entscheidend. Um darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Ressource für Mensch und Natur ist, haben die Vereinten Nationen (UN) im Jahr 1993 den 22. März zum Tag des Wassers ausgerufen. Denn ohne sauberes Trinkwasser können Menschen nicht überleben. Daher hat sich das THW als technisch-logistische Einsatzorganisation des Bundes unter anderem auf diesen Bereich spezialisiert: Neben 13 Fachgruppen Trinkwasserversorgung in Deutschland verfügt das THW über die Schnell-Einsatz-Einheit Wasser Ausland mit mehr als 200 Einsatzkräften. Mit der SEEWA leistet das THW in Katastrophengebieten überall auf der Welt schnelle Hilfe. Zu ihren Aufgaben gehören die mobile Trinkwasseraufbereitung, die Instandsetzung zerstörter Wasserversorgungssysteme und die fachtechnische Beratung. In der humanitären Soforthilfe setzt das THW derzeit verschiedene Trinkwasseraufbereitungsanlagen ein, die stündlich bis zu 5.000 Liter Trinkwasser nach Standard der Weltgesundheitsorganisation (WHO) produzieren können. Der Landesverband Sachsen, Thüringen ist Teil der SEEWA Nord.

