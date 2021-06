THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: 25 Jahre THW-Landesverband Sachsen, Thüringen

Altenburg (ots)

Neue Strukturen, neue Herausforderungen: Vor 25 Jahren befand sich das THW im Umbruch. Ein Teil dieses Umbruchs war die Gründung des Landesverbandes Sachsen, Thüringen.

Die Wiedervereinigung und das Ende des Kalten Krieges brachten eine Vielzahl von Veränderungen für den Zivilschutz und somit auch für das THW mit sich. Neue Ortsverbände in den Bundesländern der ehemaligen DDR wurden eröffnet und in ein flexibles, modulares Konzept integriert. Damit brach das THW alte Strukturen auf und schuf neue, so auch den Landesverband Sachsen, Thüringen, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert.

So ging es 1996 los

Der Festakt im Altenburger Schloss besiegelte feierlich, was die benachbarten Landesverbände Bayern und Hessen seit 1991 intensiv im Aufbau begleitet und betreut hatten: aus 22 THW-Ortsverbänden und drei Geschäftsstellen in Sachsen und Thüringen entsteht der THW-Landesverband Sachen, Thüringen. Der damalige THW-Direktor Gerd Jürgen Henkel unterschreibt die Gründungsurkunde, der ehemalige Hamburger Landesbeauftragte Günter Trautvetter wird der erste Landesbeauftragte für den neuen Landesverband - mit Sitz im thüringischen Altenburg. Der Landesverband Sachsen, Thüringen ist der einzige neugegründete Landesverband, der zudem nur aus neuen Bundesländern besteht.

Dass der Gründungslandesbeauftragte mit so tatkräftigem Potenzial in seinem neuen Landesverband starten konnte, ist der fünfjährigen Aufbauarbeit der Patenlandesverbände Hessen und Bayern zu verdanken. Sie hatten bereits seit 1991 mit viel Energie dazu beigetragen, die ersten THW-Ortsverbände in den neuen benachbarten Bundesländern aufzubauen, vom ostsächsischen Görlitz bis zum westthüringischen Eisenach. Die erste Aufgabe der 23 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altenburg, Chemnitz, Dresden, Erfurt und Leipzig war die Gründung weiterer Ortsverbände. Mit Erfolg: Schon im Jahr der Gründung kamen mit Altenburg, Aue-Schwarzenberg, Grimma, Reichenbach und Zwickau fünf weitere Ortsverbände dazu.

Modular und flexibel

Zu dieser Zeit startete das THW in eine Arbeitsweise, in der es auch noch heute agiert. In jedem Ortsverband ist ein Technischer Zug und unterschiedliche Fachgruppen vertreten, die als Module bundesweit zusammengezogen werden können. So kann das THW auf kleine und auf große Katastrophen flexibel reagieren und bei Bedarf können mehrere Tausend Ehrenamtliche an der gleichen Aufgabe gemeinsam arbeiten und helfen. Dies hat sich v.a. bei den Großeinsätzen und Großveranstaltungen gezeigt, die die Geschichte des Landesverbandes Sachsen, Thüringen und seiner 34 Ortsverbände maßgeblich geprägt haben. Besonders deutlich wurde es beim Hochwasser 2002, einem der bislang größten Einsätze in der Geschichte des THW überhaupt. Rund 24.000 THW-Kräfte aus dem gesamten Bundesgebiet waren im Hochwasser 2002 im Einsatz. Die THW-Kräfte arbeiteten mehrere Wochen lang gemeinsam mit Feuerwehr, Bundeswehr, anderen Hilfsorganisationen und unzähligen Freiwilligen aus der Bevölkerung, um den Wassermassen Herr zu werden. Hauptaufgaben waren Retten und Bergen, Pumpen, Abstützen von Gebäuden, Deichsicherung, Brückenbau und Räumarbeiten.

Ihren ersten Großeinsatz hatten die Einsatzkräfte des jungen Landesverbandes Sachsen, Thüringen im Juli 1997: Nach tagelangen sintflutartigen Regenfällen in Polen und Tschechien stieg der Pegel der Oder in Deutschland bedrohlich an. Es galt, Deiche zu befestigen, Schadstellen auszubessern und Ortschaften vor der Überflutung zu sichern. Bis zum 3. September 1997 dauerte dieser erste Großeinsatz - er sollte der erste einer langen Serie an Unwettereinsätzen werden. Im Laufe der Jahre waren es immer wieder wetterbedingte Gründe wie Überschwemmungen durch starke Schneeschmelze, Starkregen, schwere Gewitter oder Tornados, aus denen die THW-Ortsverbände in Sachsen und Thüringen angefordert wurden. Im Rahmen dieser Einsätze entwickelte das THW mit dem "Mobilen Hochwasserpegel" ein Vermessungsgerät, das erstmals die schnelle und flexible Überwachung von Hochwasser ermöglichte.

Sie möchten mehr über die Historie des Landesverbandes Sachsen, Thüringen erfahren? Dann klicken Sie auf unsere Webseite www.thw-sachsen-thueringen.de, hier finden Sie eine fünfteilige Serie zu den Meilensteinen.

Heute ist der Landesverband Sachsen, Thüringen mit seinen 34 Ortsverbänden und rund 3.200 Ehrenamtlichen ein anerkannter Partner in der Gefahrenabwehr der Länder. Mit dieser Verpflichtung stellen wir uns gemeinsam für die Zukunft in Sachsen und Thüringen auf.

