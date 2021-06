THW SN-TH: THW-Logistikzentrum - Presseeinladung

THW Landesverband Sachsen, Thüringen

Altenburg (ots)

als zuverlässiger Partner für Bund und Länder errichtet das Technische Hilfswerk (THW) vier weitere Logistikzentren. Gelagert werden dort dezentral Reserven an Schutzmaterialien, die im Katastrophenfall oder in Notsituationen zeitnah zur Verfügung stehen. Diese Logistikzentren sind eine Folge aus den ersten Evaluierungen der Corona-Pandemie. Für den Aufbau stellt der Deutsche Bundestag rund 42 Millionen Euro zur Verfügung. Eines dieser vier THW-Logistikzentren soll im Bereich Altenburg-Nobitz errichtet werden.

Wir laden Sie daher zu einem Pressegespräch zu diesem Thema ein. Das Pressegespräch findet statt am Freitag, 18. Juni 2021 um 10.00 Uhr Treffpunkt: Verwaltungsgebäude des Flugplatzes Altenburg-Nobitz, Konferenzraum im EG, Am Flughafen 1 in 04603 Nobitz

Teilnehmen werden u.a. - Staatssekretär Volkmar Vogel (MdB) beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat - Präsident Gerd Friedsam, Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Abteilungsleiter Volker Schneider, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Vertreter des Landkreises Altenburger Land sowie der Stadt Altenburg und der Gemeinde Nobitz

Um das Pressegespräch effektiv zu koordinieren, bitten wir Sie um eine kurz Anmeldung an info.lvsnth@thw.de, Anmeldeschluss ist Donnerstag, 17. Juni 2021 um 14 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Sollten Sie weitergehende Informationen benötigen, stehe ich Ihnen unter der angegebenen Mobilnummer gerne zur Verfügung.

Andrea Wirth Pressestelle THW Sachsen, Thüringen

