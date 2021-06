THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: 25 Jahre Landesverband Sachsen, Thüringen Einladung zum digitalen Festakt

Altenburg (ots)

"Leben in der Lage" Diese uns allen, die im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz tätig sind, hinlänglich bekannte Begrifflichkeit hat uns in Corona-Zeiten fest im Griff. Dies betrifft leider auch unser 25jähriges Jubiläum, das der Landesverband Sachsen, Thüringen in diesem Jahr feiert. Lange haben wir noch gehofft, am 28. Juni 2021 eine Präsenzveranstaltung durchführen zu können. Die aktuelle Lage und die Verordnungen von Bund und Ländern führen nun leider dazu, dass dies in der ursprünglich geplanten Form nicht möglich ist.

Nichtsdestotrotz wollen wir unser Jubiläum gebührend feiern. Daher werden wir eine digitale Jubiläumsveranstaltung vorbereiten, die die vergangenen 25 Jahre und das Engagement unseres Landesverbandes Sachsen, Thüringen würdigen soll. Als Termin halten wir weiterhin an dem 28. Juni 2021 um 15 Uhr fest. Hierzu lade ich Sie recht herzlich ein!

Um Ihnen den Link und das Jubiläumspäckchen zusenden zu können, bitte ich um Anmeldung unter andrea.wirth@thw.de bis Freitag, 18. Juni 2021.

Interesse am Jubiläum und den damit verbundenen Fakten, Geschichten und Menschen? Auch in diesem Fall freuen wir uns über eine Mail an andrea.wirth@thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Sachsen, Thüringen, übermittelt durch news aktuell