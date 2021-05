THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Technisches Hilfswerk (THW) baut temporäre Impfstandorte im Erzgebirgskreis auf

Altenburg/ Erzgebirgskreis (ots)

Zur Bekämpfung der hohen Coronazahlen im Erzgebirgskreis sollen mehrere temporäre Impfstandorte errichtet werden. Dies hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz in Annaberg mitgeteilt. Das Technische Hilfswerk übernimmt dabei im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes die Logistik und den Aufbau der zum Teil selbst gefertigten Stellwände und der Inneneinrichtung. Die THW Ortsverbände Aue-Schwarzenberg und Annaberg benötigen mit etwas Vorlaufzeit ca. 2,5 Stunden für den Aufbau eines temporären Impfstandortes. Begonnen wurde sofort am Dienstag mit einem Standort in Zschopau in der Turnhalle der Martin-Anderson-Nexö Schule. Der Standort wird für einige Tage bestehen bleiben, um dann an einem der weiteren geplanten Standorte erneut aufgebaut zu werden. Insgesamt waren in Zschopau die beiden THW-Ortsverbände Aue-Schwarzenberg und Annaberg mit insgesamt zwölf ehrenamtlichen THW-Kräften im Einsatz. Das Technische Hilfswerk ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der 3.000 Freiwilligen in Sachsen und Thüringen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auf-trag von UN-Organisationen.

Quellenverweis Fotos: Thomas Baier/THW

Original-Content von: THW Landesverband Sachsen, Thüringen, übermittelt durch news aktuell