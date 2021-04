THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: THW-Kräfte gemäß Coronavirus-Impfverordnung in Impfkategorie 3 - erste Impfung in Sachsen erfolgt

Altenburg (ots)

Auf Basis der Coronavirus-Impfverordnung sind am Wochenende ehrenamtliche Einsatzkräfte aus sächsischen THW-Ortsverbänden durch das DRK Sachsen geimpft worden. "Die Impfung gegen das Coronavirus ist wichtig für die persönliche Sicherheit unserer Einsatzkräfte", freut sich Andreas Heinrich, der als THW-Landessprecher die Interessen der THW-Ehrenamtlichen in Sachsen vertritt. "Einsatzkräfte, die zum Schutz der Bevölkerung tätig sind, haben oft sehr kontaktintensive Aufgaben zu erfüllen." Die THW-Ortsverbände im Landesverband Sachsen, Thüringen haben ein einsatzreiches erstes Quartal hinter sich. Fast 450 Einsätze mit über 27.000 Einsatzstunden haben die Ehrenamtlichen geleistet - und das trotz aller persönlichen Betroffenheit durch Corona. Wintereinsätze, der Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest, Unterstützung der Feuerwehren nach Bränden und Hauseinstürzen, technische Hilfe nach der Havarie an einer Fernwärmeleitung in Jena oder im Auftrag der Deutschen Bundesbahn gehören genauso zur Brandbreite der Hilfeleistung wie die Einbindung in die Impflogistik der beiden Bundesländer. Seit mehr als einem Jahr sind die THW-Ortsverbände in Sachsen und Thüringen im Corona-Dauereinsatz. Fachberatung der kommunalen Krisenstäbe, Mitwirkung bei der Errichtung und Betrieb von Corona-Test- und Impfstellen, Transport und Logistik von persönlicher Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln und vieles mehr sind seitdem die Aufgaben der ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Dabei zeigt sich, dass auch Flexibilität, Schnelligkeit und Leistungsbereitschaft gefragte Kompetenzen der THW-Helferinnen und THW-Helfer sind. Beispiel hierfür sind die u.a. Transportaufgaben im Auftrag des DRK Sachsen: rund 13.000 Dosen Impfstoff wurden innerhalb kürzester Zeit von einem abgebenden zu einem aufnehmenden Impfzentrum transportiert, um diese Impfdosen noch innerhalb des maximal möglichen Zeitraumes korrekt an die Bürgerinnen und Bürger verimpfen zu können. ./.

