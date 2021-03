THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: THW-Landesverband Sachsen, Thüringen ist seit einem Jahr im Corona-Einsatz

Altenburg (ots)

Von Salisch: "Eine Einsatzlage, die bis heute an die Koordination, Durchführung und auch angesichts der notwendigen Hygieneregeln sehr hohe Anforderungen an jede einzelne Einsatzkraft stellt."

Seit dem 6. März 2020 sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) im Landesverband Sachsen, Thüringen ununterbrochen gegen die Corona-Pandemie im Einsatz. "Wir haben in diesem Zeitraum die vielfältigen Einsatzoptionen des THW gezielt genutzt. Bis heute waren unsere Helferinnen und Helfer an über 250 Einsätzen zur Abwehr der Pandemie beteiligt", erklärt Dr. Marcus von Salisch, amtierender Landesbeauftragter der Landesverbandes Sachsen, Thüringen. Dabei haben fast 2.300 ehrenamtliche THW-Einsatzkräfte aus allen 34 Ortsverbänden in Sachsen und Thüringen rund 27.000 Einsatzstunden geleistet.

In der Anfangszeit der Pandemie ging es v.a. um Fachberatung der kommunalen Krisenstäbe. Schnell kamen auch Unterstützungseinsätze bei der Errichtung von Corona-Teststellen hinzu und der THW-Aufgabenschwerpunkt während der Frühlings- und Sommermonate verlagerte hin zum Transport und Logistik von Persönlicher Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln. "Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist eine Einsatzlage, mit der wir als THW vorher sehr selten umgehen mussten. Inzwischen ist es eine Standardaufgabe, das THW ist in Sachsen und Thüringen fester Bestandteil in den Bewältigungsmechanismen der Corona-Krise geworden", so Dr. Marcus von Salisch.

Seit Dezember 2020 ist das THW in Sachsen und Thüringen vor allem im Bereich der Impf-Infrastruktur eingesetzt. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer unterstützen etwa das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz beim Transport von Ultra-Tiefkühleinrichtungen oder kümmern sich in sächsischen Impfzentren um die Vorbereitung und Betreuung der Infrastruktur. Auch in den Gesundheitsämtern verstärken Kräfte des Technischen Hilfswerks die dortigen Mitarbeitenden, indem sie sich an der Kontaktnachverfolgung beteiligen. Überdies ist das THW immer wieder gefragt, wenn es um Grenzkontrollen und damit verbundene Autobahnstaus geht. Die technischen und logistischen Einrichtungen wie Zelte, Lichtanlagen und Notstromversorgungen waren bereits während der ersten Grenzschließungen im Frühjahr 2020 gefordert. Wegen der Ausbreitung der Corona-Mutationen und den verschiedenen Einreiseverboten (etwa aus Tschechien) unterstützt das THW erneut die Kräfte von Bundeswehr und Bundespolizei.

Mit dieser Bilanz hat das THW seine Durchhaltefähigkeit unter Pandemiebedingungen nachhaltig bewiesen. Daneben wurden noch viele Einsätze im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest, der Borkenkäferplage, bei Wintereinsätzen sowie in der täglichen Gefahrenabwehr gestemmt - für eine ehrenamtlich getragene Organisation eine enorme Leistung. ./.

