Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Wasserunfall - Person droht zu ertrinken Sirenenalarm in Teilen des Stadtgebietes

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Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 05.08.2026, 18:16 Uhr

Einsatzort: Hennef - Allner See

Stichwort: Einsatz auf oder an Gewässern - Person droht zu ertrinken

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Theo Jakobs

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef, Happerschoß und Stadt Blankenberg, Rettungsdienst, Christoph 3

Anzahl Einsatzkräfte: 43

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Zu einem Wasserunfall wurde die Feuerwehr Hennef am 05.08.2026 im Bereich des Allner Sees alarmiert.

Gemeldet hatten das Ereignis drei Jugendliche (zwei Mädchen und ein Junge) im Alter von etwa 13 bis 14 Jahren.

Die jungen Leute wollten sich gerade in den Allner See begeben, um bei heißen Temperaturen Abkühlung zu finden, als sie bemerkten, dass ein rund 50 bis 60 Jahre alter Mann, der sich im See befand, nach Hilfe rief.

Die drei Jugendlichen reagierten sofort und verständigten über den Polizeinotruf die Rettungskräfte. Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehr Hennef mit den Einheiten Hennef, Happerschoß und Stadt Blankenberg. Aufgrund der Dringlichkeit der Lage waren in Teilen des Stadtgebietes die Sirenen zu hören.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei befand sich unweit der Einsatzstelle und war deshalb innerhalb kürzester Zeit vor Ort.

Die Polizeibeamten retteten den Mann aus dem Wasser und leiteten unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein. Die inzwischen eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten sie dabei. Parallel zu den Reanimationsmaßnahmen brachte die Feuerwehr ein Boot zu Wasser, um nach möglicherweise weiteren betroffenen Personen Ausschau zu halten. Hierbei ergaben sich jedoch keine Hinweise auf weitere Personen. Der 50- bis 60-Jährige war offensichtlich alleine unterwegs.

Nach kurzer Zeit traf der Rettungshubschrauber Christoph 3 ein, der den Verunfallten in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte.

Ebenfalls zur Einsatzstelle hinzugezogen wurde die Notfallseelsorge, die mit den drei Jugendlichen sprach und sie unterstützte.

Die Einsatzstelle befand sich nicht im Bereich der Liegewiese des Allner Sees, sondern auf der gegenüberliegenden Seeseite im Bereich des Horstmann-Stegs.

Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Theo Jakobs. 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hennef waren vor Ort.

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