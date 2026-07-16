Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: 2 PKW in Vollbrand: Alarmstufenerhöhung in Lauthausen

Hennef (Sieg)- Lauthausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Hennef um 04:01 Uhr zunächst mit dem Einsatzstichwort "B2-Sonstige" in die Alte Dorfstraße nach Hennef-Lauthausen alarmiert. Bereits drei Minuten nach der initialen Alarmierung erhöhte die Leitstelle das Stichwort auf "B3-ASE" (Alarmstufenerhöhung). Daraufhin wurden die Löscheinheit Happerschoss sowie die Löscheinheit Hennef-Mitte zusätzlich zur Einsatzstelle alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war für die anrückenden Einsatzkräfte ein deutlicher Flammenschein sichtbar. Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage: In der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses standen zwei abgestellte PKW sowie gut 15 Meter einer angrenzenden Hecke in Vollbrand.

Umgehend leiteten die Einsatzkräfte mit Atemschutzgerät ausgestattet die Brandbekämpfung ein. Von der Vorderseite wurde mit zwei C-Rohren gelöscht und gleichzeitig eine Riegelstellung aufgebaut, um das angrenzende Wohngebäude vor den Flammen zu schützen. Ein weiterer Trupp nahm parallel ein Rohr auf der Rückseite der Einsatzstelle vor.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung auf das Mehrfamilienhaus sowie umliegende Gebäude erfolgreich verhindert werden. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden: Die beiden Pkw brannten vollständig aus, die Hecke wurde auf einer Länge von rund 15 Metern zerstört. Zwei Motorräder, die unmittelbar neben den brennenden Fahrzeugen standen, wurden durch die Hitzeabstrahlung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Während des Einsatzes war die K36 in beide Richtungen voll gesperrt.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Gegen 06:00 Uhr am Morgen konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr Hennef war mit 38 Einsatzkräften im Einsatz. Einsatzleiter war Brandinspektor Sebastian Jungen.

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Alarmierungszeit: 16.07.2026, 04:01 Uhr

Einsatzort: Hennef-Lauthausen / Alte Dorfstraße

Einsatzleitung: Brandinspektor Sebastian Jungen

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Blankenberg, Happerschoss und Hennef-Mitte, Polizei, Rettungsdienst

Anzahl Einsatzkräfte: 38

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