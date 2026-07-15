Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Erfolgreicher Abschluss des IuK-Lehrgangs der Feuerwehr Hennef

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Hennef (ots)

15 Feuerwehrangehörige aus vier Löscheinheiten haben den Lehrgang "Information und Kommunikation" (IuK) der Freiwilligen Feuerwehr Hennef erfolgreich abgeschlossen.

Unter der Leitung von Jaro Wilczek und Martin Fielenbach bereiteten sie sich auf ihre zukünftigen Aufgaben in der Führungsunterstützung vor und erweiterten ihre fachlichen Kompetenzen im Bereich Information und Kommunikation.

IuK ist ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Einsatzführung. Sie sorgt dafür, dass Informationen schnell, strukturiert und zuverlässig zwischen Einsatzkräften, Führungsstellen und der Einsatzleitung ausgetauscht werden. Damit leistet die IuK einen wesentlichen Beitrag zur Koordination und zum Erfolg von Feuerwehreinsätzen.

Der Lehrgang gliederte sich in zwei Ausbildungsabschnitte. Der erste Abschnitt fand als E-Learning-Angebot statt. Dabei wurden die Grundlagen der analogen und digitalen Funktechnik, der BOS-Funkinfrastruktur (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) sowie der organisatorischen, rechtlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen des Funkbetriebs vermittelt.

Ergänzend standen die eingesetzten Geräte, Rollen und Zuständigkeiten sowie Rechte und Pflichten im IuK-Bereich auf dem Ausbildungsplan.

Der zweite Lehrgangsabschnitt fand im Rahmen eines Präsenzwochenendes von Freitag bis Sonntag statt. Dabei wurden die theoretischen Inhalte vertieft und in zahlreichen praktischen Übungen angewendet. Neben der IuK-Struktur und der Führungsorganisation lag der Schwerpunkt auf dem sicheren Umgang mit den digitalen Funkgeräten sowie der eingesetzten Führungsunterstützungssoftware.

Ein besonderer Fokus lag auf der digitalen Führungsunterstützungssoftware EDP und deren Unwettermodul. Anhand praxisnaher Einsatzszenarien trainierten die Teilnehmer die strukturierte Bearbeitung größerer Einsatzlagen. Dabei wurde deutlich, wie wichtig eine verlässliche Lageübersicht, eine klare Kommunikation und der routinierte Umgang mit den digitalen Führungsmitteln für eine wirkungsvolle Einsatzunterstützung sind.

Während des gesamten Lehrgangs überzeugten die Teilnehmer durch ihre hohe Motivation, ihr Engagement und ihre Bereitschaft, sich intensiv mit den Ausbildungsinhalten auseinanderzusetzen. Die abschließende Prüfung wurde von allen erfolgreich bestanden.

Die Feuerwehr Hennef gratuliert allen Absolventen zum erfolgreichen Lehrgangsabschluss und bedankt sich bei der Lehrgangsleitung sowie allen Ausbildern für ihr Engagement.

Mit dem erfolgreichen Lehrgang stärkt die Feuerwehr Hennef ihre Kompetenzen im Bereich Information und Kommunikation und baut ihre Einsatzbereitschaft für zukünftige Einsatzlagen konsequent weiter aus.

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