Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Kellerbrand in Hennef: Feuerwehr rettet zwei Personen über Drehleiter

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Hennef (Sieg) - Theodor-Heuss-Allee (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Hennef zu einem Kellerbrand in die Theodor-Heuss-Allee alarmiert. Um 16:12 Uhr ging die Meldung über eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrparteienhauses ein.

Da sich die Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe zum Standort der Einheit Hennef-Mitte befand, trafen die ersten Einsatzkräfte bereits nach kurzer Zeit ein. Zusätzlich war zunächst die Einheit Söven alarmiert worden. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage: Drei der fünf Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits eigenständig verlassen.

Zwei weitere Personen befanden sich noch im ersten Obergeschoss. Aufgrund der Rauchentwicklung war ihnen der Weg durch das Treppenhaus versperrt. Die Feuerwehr rettete beide Personen über den Balkon mithilfe der Drehleiter.

Parallel zur Menschenrettung begannen mehrere Trupps unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung im Keller. Der Brandherd konnte in einem Kellerabteil des Mehrparteienhauses lokalisiert werden. Aufgrund der Menge an Brandgut in dem betroffenen Kellerabteil waren umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich. Hierzu wurde die Löscheinheit Blankenberg mit zusätzlichen Atemschutzgeräteträgern nachalarmiert.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Hauses wurden untersucht. Zwei Personen wurden vor Ort behandelt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Darüber hinaus behandelte der Rettungsdienst zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wegen leichten Verletzungen. Auch hier war kein anschließender Transport in ein Krankenhaus erforderlich.

Zur Brandbekämpfung sowie für die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle des Gebäudes gingen insgesamt neun Trupps unter Atemschutz vor. Das Gebäude ist zunächst nicht bewohnbar. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten eigenständig eine anderweitige Unterbringung organisieren.

Parallel zu dem Kellerbrand kam es in der Humperdinckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen werden mussten.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Während des Einsatzes war die Theodor-Heuss-Allee vollständig gesperrt.

Insgesamt waren 57 Feuerwehrleute der Einheiten Hennef-Mitte, Blankenberg und Söven unter der Leitung von Brandinspektor Sebastian Jungen im Einsatz.

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