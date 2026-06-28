Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: 12 neue Bootsführer für die Feuerwehr

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Hennef (ots)

Zu den Einsatzmitteln der Feuerwehr Hennef gehören neben zahlreichen Fahrzeugen auch zwei Feuerwehrboote. Diese sind den Standorten Hennef sowie Stadt Blankenberg zugeordnet und kommen bei den Alarmierungsstichworten der Kategorie "Wasser/Eis" zum Einsatz.

In den vergangenen Jahren kam es unter anderem zu einigen Einsätzen auf dem Allner See, der Sieg oder auch überörtlich am Rotter See in Troisdorf.

Um die Boote sicher bedienen zu können, ist eine fundierte Bootsausbildung erforderlich. Diese wurde in den Monaten Mai und Juni 2026 von der Feuerwehr Hennef in Eigenregie durchgeführt.

Insgesamt 12 Teilnehmer aus den Einheiten Hennef, Stadt Blankenberg sowie erstmals der Feuerwehr Eitorf schlossen die Ausbildung erfolgreich ab.

Innerhalb von 4 intensiven Wochen erlernten die Teilnehmer nicht nur die sichere Führung der Einsatzboote, sondern auch das theoretische Fachwissen, das für den Sportbootführerschein Binnen erforderlich ist. Die Ausbildung umfasste theoretische Unterrichtseinheiten sowie zahlreiche praktische Übungen und das Anfertigen von Seemannsknoten.

Da das Befahren der Hennefer Gewässer mit Motorbooten außerhalb von Einsätzen und Einsatzübungen aus guten Gründen nicht gestattet ist, fand die praktische Ausbildung im Yachthafen in Niederkassel-Mondorf statt. Unter der Leitung von Brandinspektor Jörg Kreidler und Unterbrandmeister Thorsten Brögeler wurden den Teilnehmern alle erforderlichen Kenntnisse vermittelt.

Im Juni stand schließlich die abschließende Prüfung an. Der Tag begann mit dem theoretischen Teil, bei dem Fragen zu Schifffahrtsregeln, Lichterführung und Schallsignalen beantwortet werden mussten. Im Anschluss folgte die praktische Prüfung im Mondorfer Hafen in Niederkassel. Hier mussten die angehenden Bootsführer vor externen Prüfern verschiedene Manöver wie An- und Ablegen, "Mann über Bord" und "Wenden auf engem Raum" sowie das fehlerfreie Binden von Knoten erfolgreich absolvieren.

Die Prüfung wurde vom Prüfungsausschuss des Deutschen Motoryachtverbandes abgenommen.

Am Ende konnten sich alle 12 Teilnehmer über ihren erfolgreichen Abschluss freuen. Die Feuerwehr Hennef gratuliert herzlich zur bestandenen Prüfung und wünscht den neuen Bootsführern jederzeit eine sichere Fahrt und allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel.

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