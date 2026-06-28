Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Großer Flächenbrand in Lescheid

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Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 27.06.2026, 16:53 Uhr

Einsatzort: Hennef - Lescheid

Stichwort: "B2 Fläche" - größerer Vegetationsbrand

Einsatzleiter: Oberbrandmeister Michael Hoffmann

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Uckerath und Stadt Blankenberg

Anzahl Einsatzkräfte: 35

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Zu einem Flächenbrand in Lescheid wurde die Feuerwehr Hennef am späten Nachmittag des 27.06.2026 alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Löscheinheit Uckerath konnte ein ca. 2.500 bis 3.000 qm großer Brand auf einem abgeernteten Getreidefeld festgestellt werden. Aufgrund der bereits auf der Anfahrt sichtbaren Rauchentwicklung hatte die Einsatzleitung zusätzlich die Löscheinheit Stadt Blankenberg nachalarmieren lassen.

Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre und ein D-Rohr vorgenommen. Die Wasserversorgung war durch die beiden Tankwagen der Löscheinheit Uckerath sichergestellt. Insgesamt wurden ca. 8.000 l Löschwasser eingesetzt. Die Kapazität der beiden Tankwagen, die mit ca. 17.000 l bzw. 12.000 l Wasser befüllt sind, reichte daher problemlos aus, zumal noch das in den Löschfahrzeugen vorhandene Wasser zur Verfügung stand.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand gleichzeitig von mehreren Seiten, so dass eine Brandausbreitung auf angrenzende Flächen verhindert werden konnte.

Gemeldet hatte das Feuer der 71-jährige Landwirt selbst. Er führte gerade Feldarbeiten auf einem bereits abgeernteten Gerstenfeld durch, als er das Feuer bemerkte. Er verständigte die Feuerwehr per Notruf.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Einsatzleiter war Oberbrandmeister Michael Hoffmann. 35 Einsatzkräfte der Einheiten Uckerath und Stadt Blankenberg waren vor Ort.

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