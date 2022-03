Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Feuer in Seniorenresidenz - brennt Außenfassade

Hennef (ots)

Einsatztag: 26.03.2022

Alarmierungszeit: 0:15 Uhr Einsatzort: Hennef - Geistingen, Bonner Straße Einsatzkräfte gesamt: 47 Einsatzleiter: Brandoberinspektor Bernd Gottschalk Anzahl Fahrzeuge: 10 Im Einsatz waren: Feuerwehr Hennef mit dem Löschzug Hennef sowie die Löschgruppen Happerschoß und Söven, Rettungsdienst (zum Eigenschutz), Polizei __________________________________________________________________

Zu einem Feueralarm in einer Seniorenresidenz kam es am 26.03.2022 nach Mitternacht. Gebrannt hatte die Außenfassade unterhalb des Schriftzuges der Residenz auf einer Fläche von ca. 15 qm. Das Feuer war im 1. OG neben einem Balkon an der Fassade entstanden und breitete sich nach oben bis kurz unter das Dach aus.

Da ein Seniorenheim einen besonderen Gefahrenschwerpunkt bildet, wurden neben dem Löschzug Hennef auch die Löschgruppen Happerschoß und Söven alarmiert. Die Alarmierung erfolgte auch per Sirenenalarm als "B4" (Einsatz für 2 Löschzüge)

Gemeldet wurde das Feuer von gegenüber der Residenz wohnhaften Nachbarn. Sie bemerkten den Feuerschein und alarmierten sowohl die Nachtwache als auch die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer weitgehend aus. Gelöscht hatte es die Besatzung der zuerst eingetroffenen Polizei. Die beiden Beamten liefen auf den Balkon und löschten das Feuer mittels 2 Feuerlöschern. Durch die Löschmaßnahmen der Polizei konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die Fassade per Wärmebildkamera. Teile des Wärmedämmverbundsystems wurden für die Nachlöscharbeiten entfernt.

Sicherheitshalber wurden während der Einsatzmaßnahmen die in der Nähe des Feuers liegenden Zimmer geräumt. Nach Abschluss des Einsatzes konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Räume. Es war keinerlei Rauch in das Gebäude eingedrungen.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei war vor Ort. Einsatzleiter war Brandoberinspektor Bernd Gottschalk. 47 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell