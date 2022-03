Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Sirenenalarm - B4, gemeldetes Feuer in Tiefgarage - Junges Paar verhindert Schlimmeres

Hennef (ots)

Einsatztag: 08.03.2022

Alarmierungszeit: 22:42 Uhr

Einsatzort: Hennef - Königstraße

Einsatzkräfte gesamt: 27

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jürgen Mons

Anzahl Fahrzeuge: 5

Im Einsatz waren: Feuerwehr Hennef mit dem Löschzug Hennef sowie die Löschgruppen Happerschoß und Söven, Ordnungsamt, Polizei

___________________________________________________________________

Zu einem Feuer in einer Tiefgarage kam es in den späten Abendstunden des 08.03.2022 im Hennefer Zentralort. Da bei Tiefgaragenbränden stets mit einem großen Schadensbild gerechnet werden muss, erfolgte die Alarmierung nach dem Einsatzstichwort "B4" (Alarm für 2 Löschzüge) und auch per Sirene.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr war eine leichte Rauchentwicklung in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses erkennbar. Ein junges Ehepaar, welches im Haus im EG wohnt (sie 23 Jahre, er 29 Jahre alt), hatte Brandgeruch bemerkt. Die beiden gingen der Sache nach und entdeckten den Entstehungsbrand. Sie löschten das Feuer mit einem Eimer Wasser.

Die Feuerwehr musste daher nur noch Nachlöscharbeiten sowie Lüftungsmaßnahmen durchführen. Gebrannt hatte Unrat (Mäntel, Möbel usw.). Die glimmenden Gegenstände wurden nach draußen getragen und per C-Rohr abgelöscht.

Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei war vor Ort.

Einsatzleiter war Brandoberinspektor Jürgen Mons. 27 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell