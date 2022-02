Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Lehrgang Motorsäge Modul 3

Motorsägeneinsatz über Drehleiter beendet

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Hennef (ots)

Seit Jahren schult die Feuerwehr Hennef regelmäßig ihre Einsatzkräfte im Umgang mit der Motorsäge. Die Grundschulung umfasst das "Modul A" (Umgang mit liegendem Holz) sowie das "Modul B" (Fällen von Bäumen).

Das dritte Ausbildungsmodul (Modul C) wurde im November und Dezember 2021 in Hennef durchgeführt. Gegenstand des Moduls C ist das Erlernen von Schnitttechniken aus dem Arbeitskorb der Drehleiter heraus. Diese Ausbildung ist nach Vorgaben der Unfallkasse verpflichtend, um eine Motorkettensäge im Korb der Drehleiter bedienen zu dürfen.

Teilgenommen hatten 48 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hennef, Siegburg, Sankt Augustin, Troisdorf und Eitorf. Für das spezielle Modul C standen 2 Drehleitern der Feuerwehren Hennef und Sankt Augustin zur Verfügung.

An 3 Wochenenden wurden die Teilnehmer in Kleingruppen geschult. Ausbildungsleiter war BOI Jürgen Mons von der Feuerwehr Hennef.

Unterstützt wurde er von 9 weiteren Ausbildern "Motorsäge". Der Lehrgang umfasste Theorie und Praxis. Nach insgesamt ca. 50 Unterrichtsstunden und schriftlicher und praktischer Prüfung beendeten alle Teilnehmer erfolgreich diese wichtige Ausbildung des Moduls C.

Ausgebildet wurde an städtischen Gehölzen. Die abgesägten Äste wären bei Pflegearbeiten ohnehin entfernt worden. Während der Ausbildungszeit standen andere Drehleitern umliegender Kommunen für eventuelle Einsätze zur Verfügung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell