Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Die Feuerwehr hilft - auch überörtlich

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Hennef - Rheinbach (ots)

Nachdem das letzte Starkregenereignis vom 14.07.2021 für Hennef relativ glimpflich ausgegangen war (ca. 45 Einsätze), wurde die Feuerwehr Hennef zur überörtlichen Hilfe gerufen. Schlimm getroffen hatte es unter anderem die Stadt Rheinbach. Die Stadt mit ca. 27.000 Einwohnern wurde von einer enormen Flutwelle heimgesucht. Eine Vielzahl von Kellern, Tiefgaragen und Wohnhäusern wurden durch die Wassermassen beschädigt. Noch in der Nacht auf den 15.07.2021 wurden Kräfte der Feuerwehr Hennef nach Rheinbach beordert. So setzte sich ein Verband mit ca. 25 Feuerwehrleuten und 7 Fahrzeugen nach Rheinbach in Bewegung. Ebenfalls dabei war ein Boot der Feuerwehr. Die Hilfe für Rheinbach wurde und wird in den nächsten Tagen fortgesetzt. So wurden alleine am Freitag, dem 16.07.2021, 55 Keller in Rheinbach leer gepumpt. Am 17.07.2021 um 8:00 Uhr machte sich erneut ein Verband bereit. 49 Kräfte der Feuerwehr, des Abwasserwerkes und des Bauhofes machten sich auf den Weg. 12 Fahrzeuge und die "Vogelsang" Pumpe des Abwasserwerkes waren dabei. Diese Pumpe fördert ca. 6.000 l Wasser pro Minute und wird bei Großobjekten, wie beispielsweise Tiefgaragen, hilfreich sein. Verabschiedet wurde der Verband von Bürgermeister Mario Dahm und dem ersten Beigeordneten Michael Walter. Die beiden bedankten sich für das Engagement der Feuerwehr und wünschten eine gute Heimkehr. Bei aller Solidarität für unsere Nachbarn darf der Bevölkerungsschutz in Hennef nicht vernachlässigt werden. Es werden daher nur so viele Einsatzkräfte entsandt wie möglich, ohne den Schutz für Hennef zu gefährden. Sehr gefreut haben wir uns über eine Getränkespende der in Hennef ansässigen Wifa Getränke Gmbh & Co. KG (Trinks GmbH). Die Firma stellte der Feuerwehr eine sehr großzügige Menge an Wasser, Apfelschorle und anderen alkoholfreien Durstlöschern zur Verfügung. Dafür bedanken wir uns sehr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell