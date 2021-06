Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Starkregenereignis - fast 500 Einsätze für die Feuerwehr

Einsatztag: 04.06.2021

Alarmierungszeit: 19:47 Uhr

Einsatzort: Hennef, diverse Stadtteile

Einsatzkräfte gesamt: ca. 450

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Markus Henkel

Im Einsatz waren:

Feuerwehr Hennef mit den Löschzügen Hennef und Uckerath sowie den Löschgruppen Happerschoß, Stadt Blankenberg und Söven.

Überörtliche Kräfte aus:

Euskirchen, Lohmar, Niederkassel, Ruppichteroth-Winterscheid, St. Augustin, Rheinbach, Bornheim, Swisttal, Alfter, Wachtberg, Eitorf, Windeck, Much, Bad Honnef, Meckenheim, Neunkirchen-Seelscheid und THW.

Sowie: Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg und stellv. Kreisbrandmeister Markus Zettelmeyer _____________________________________________________________________

Sintflutartige Regenfälle ereigneten sich am 04.06.2021 kurz vor 20 Uhr in Hennef. Eine Unwetterfront war über das Stadtgebiet gezogen und hatte sich mit enormen Regenmengen und Gewitter entladen. Wegen der zu erwartenden Einsatzzahl erfolgte die Alarmierung der Feuerwehrleute auch per Sirene.

Auf Grund des Starkregens wurden viele Keller überflutet. Einige Straßen wurden überschwemmt und waren nicht mehr passierbar. U.a. wurde die Unterführung in der Theodor-Heuss-Allee derart überflutet, dass sie nicht mehr befahrbar war und gesperrt werden musste.

An einigen Stellen kam es zu Hangabrutschungen. Straßen wurden zu Flüssen und richteten an einigen Häusern enormen Schaden an.

Im Laufe des Abends mussten ca. 500 Einsätze abgearbeitet werden. Die Feuerwehr pumpte Keller aus, beseitigte Überflutungen von Straßen und unterstütze bei der Einrichtung von Straßensperrungen.

Zwischendurch kam es zu mehreren "Blitz" Einsätzen. Es handelt sich dabei um Einsätze höchster Priorität, die vorrangig vor anderen Einsätzen abgearbeitet werden müssen. So kam es einmal zu einer Alarmauslösung durch eine Brandmeldeanlage. Dann wurde ein Kellerbrand gemeldet und schließlich hieß es, dass drei Menschen aus einem überfluteten Bereich gerettet werden müssten, da sie sich alleine nicht mehr befreien können. Alle Blitz-Einsätze stellten sich aber als Fehlalarme heraus.

Um diese außergewöhnlich hohe Zahl von Einsatzstellen erledigen zu können, wurden Feuerwehr-Einheiten aus dem gesamten Kreisgebiet - und darüber hinaus - dazu alarmiert. Ferner war das THW mit mehreren Gruppen vor Ort. Insgesamt wurden rund 450 Einsatzkräfte in Hennef tätig.

Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Markus Henkel. Ca. 450 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Einige Zeit war Bürgermeister Mario Dahm zugegen und machte sich ein Bild von der Lage. Zur Unterstützung wurde auch der Stab außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Verwaltung alarmiert.

