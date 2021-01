Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Kaminbrand in Hennef - Bröl

Hennef (ots)

Zu einem Kaminbrand in Hennef - Bröl kam es am Vormittag des 27.01.2021. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr war das Dachgeschoss eines Hauses leicht verraucht. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung in das Haus vor. Parallel wurde ein Schornsteinfegermeister zur Einsatzstelle beordert. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kehrte den Kamin von der Drehleiter aus. Nach Begutachtung der Einsatzstelle durch den Schornsteinfegermeister konnte der Einsatz gegen 11:35 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hennef

Thomas Vitiello

Mobil: +49 160 90618647

E-Mail: t.viti@web.de

Internet: https://www.feuerwehr-hennef.de/index.php?id=home

Twitter: https://twitter.com/stadthennef

Facebook: https://www.facebook.com/hennef.meine.stadt

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell