Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Tödlicher Unfall - Seniorin von Zug erfasst

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Hennef (ots)

Einsatztag: 25.12.2019

Alarmierungszeit: 10:45 Uhr

Einsatzort: Hennef - An der Brölbahn/Frankfurter Str. - Bahnübergang

Einsatzkräfte gesamt: 23

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Bernd Gottschalk

Anzahl Fahrzeuge: 6

Im Einsatz waren: Feuerwehr Hennef mit dem Löschzug Hennef, Polizei, Bundepolizei, Kripo, Notfallmanager der Bahn, Rettungshubschrauber Christoph 3, Rettungsdienst, Notarzt

Ein tragischer Bahnunfall ereignete sich am 1. Weihnachtstag gegen 10:45 Uhr am beschrankten Bahnübergang An der Brölbahn/Frankfurter Straße. An dieser Stelle wurde eine 78jährige Seniorin von einem Zug erfasst.

Der Zug war in Richtung Au unterwegs. In ihm befanden sich 31 Passagiere, darunter eine Wandergruppe. Der Lokführer hatte noch Warnsignale abgegeben und eine Notbremsung eingeleitet; er konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern.

Der zuerst eintreffende Rettungsdienst leitete unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein. Unterstützt wurde der Rettungsdienst von einem 30jährigen Feuerwehrmann, der selber Notfallsanitäter ist und auf dem Weg zu Wache war.

Neben der Feuerwehr war die Polizei, Bundespolizei, der Notfallmanager der Bahn der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber Christoph 3 vor Ort. Die Feuerwehr holte den auf dem Hubschrauber befindlichen Notarzt an der Bachstraße ab, wo das Fluggerät gelandet war.

Letztlich waren alle Rettungsversuche vergebens. Die 78jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr unterstütze die Polizei bei der Sperrung der Straße "An der Brölbahn". Die Bahnstrecke wurde über den Notfallmanager der Polizei ebenfalls gesperrt.

Der Lokführer und die 31 Passagiere im Zug wurden von der Feuerwehr betreut. Ein Notfallseelsorger kam auch dazu. Der Lokführer setzte seinen Dienst nicht fort, er wurde von einer Kollegin ersetzt.

Gegen 12:00 Uhr wurde der Zug in den Bahnhof Hennef gefahren, so dass alle Passagiere aussteigen konnten.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Beamte der Polizei waren zur Unfallursachenermittlung vor Ort.

Einsatzleiter war Brandoberinspektor Bernd Gottschalk. 23 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hennef

Thomas Vitiello

Mobil: +49 160 90618647

E-Mail: t.viti@web.de

Internet: https://www.feuerwehr-hennef.de/index.php?id=home

Twitter: https://twitter.com/stadthennef

Facebook: https://www.facebook.com/hennef.meine.stadt

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell