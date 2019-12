Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Unbekannte werfen Motorroller in Gewässer

Hennef (ots)

Einsatztag: 15.12.2019

Alarmierungszeit: 11:10 Uhr

Einsatzort: Hennef - Fritz-Jacobi-Straße, Schulzentrum

Einsatzkräfte gesamt: 11

Einsatzleiter: Brandmeister Jörg Stragierowicz

Anzahl Fahrzeuge: 3

Im Einsatz waren: Feuerwehr Hennef mit dem Löschzug Hennef, Polizei

Bergung Motorroller nach Diebstahl

Unbekannte Kriminelle hatten in der Nacht zum 15.12.2019 in Hennef einen Motorroller gestohlen. Nach ausgiebigem Gebrauch wurde das Fahrzeug mit leerem Tank in einem Gewässer in der Nähe des Schulzentrums Fritz-Jacobi-Straße entsorgt.

Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Bergung des Fahrzeugs. Es wurde per Muskelkraft aus dem Gewässer gezogen.

Betriebsstoffe waren nicht ausgelaufen.

Der stark beschädigte Roller konnte dann dem Eigentümer zurückgegeben werden.

Unschön für die Feuerwehr war die Parksituation am Schulzentrum. Eine Vielzahl unberechtigt abgestellter Fahrzeuge erschwerte den Zugang der Feuerwehr zum Einsatzort. Der Stadtordnungsdienst wurde hinzugezogen, welcher zahlreiche Verwarnungen erteilte.

Einsatzleiter war Brandmeister Jörg Stragierowicz. 11 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

