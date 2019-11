FW Hennef: Terminhinweis: Einladung der Presse zur Segnung und Fahrzeugübergabe des neuen HLF 10 an die Löschgruppe Happerschoß

Freiwillige Feuerwehr Hennef

Hennef (Sieg) (ots)

Sehr geehrte Pressevertreterinnen und Pressevertreter,

Es ist uns eine besondere Ehre und Freude, Sie zur Segnung und offiziellen Übergabe des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF10 an die Löschgruppe Happerschoß einladen zu dürfen.

Am 27.09.2019 konnten die Kameraden der Löschgruppe Happerschoß das neue HLF 10 bei der Firma EMPL Fahrzeugwerke in Kaltenbach, Zillertal in Empfang nehmen. Nach einer erfolgreichen Übungsphase wurde das Fahrzeug am 29. Oktober 2019 in den Dienstbetrieb aufgenommen.

Daher ist es nun an der Zeit, das Fahrzeug in einem feierlichen Festakt am Samstag, den 14.12.2019, um 14:00 Uhr im Gerätehaus der Löschgruppe Happerschoß, zu segnen und an die Löschgruppe Happerschoß zu übergeben.

Überzeugen Sie sich im Anschluss an den Festakt selbst von der Leistungsfähigkeit und den Einsatzmöglichkeiten dieses Fahrzeuges.

Wir freuen uns, Sie zu diesem ganz besonderen Ereignis begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Volker Seffen und Martin Fielenbach

