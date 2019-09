Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Gleitschirmflieger an der Stachelhardt abgestürzt

Hennef (Sieg) (ots)

Um 14:14 Uhr wurde die Feuerwehr Hennef heute zu einem abgestürzten Gleitschirmflieger im Bereich der Startrampe "Stachelhardt" gerufen. Dieser hing in einem Baum in ca. 5 Metern Höhe fest.

Zunächst war der Feuerwehr die genaue Absturzstelle nicht bekannt. Während der Einsatzleiter die genaue Einsatzstelle erkundete sammelten sich die Kräfte der Feuerwehr Hennef in der Ortschaft Auel. Drunter auch die, in der Absturzsicherung speziell ausgebildete und ausgerüstete, Löschgruppe Söven. Der Löschzug Winterscheid startete gleichzeitig eine Suche von der Startrampe aus.

Mit Hilfe von anderen Gleitschirmfliegern konnte der Einsatzleiter den Verunglückten nach kurzer Zeit finden. Dieser befand sich ca. 20 Meter unterhalb der Startrampe in einem Steilhang und hatte sich dort in einem Baum in ca. fünf Metern Höhe verfangen. Da er unverletzt war, konnte er über die Steckleiter eines nachgerückten Löschfahrzeugs selbstständig aus dem Baum herabsteigen.

Die genaue Absturzursache ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Nach ca. 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Markus Henkel.

Einsatztag: 04.09.2019

Einsatzort: Steilhang zwischen Startrampe "Stachelhardt" und Sieg

Alarmierungszeit: 14:14 Uhr

Einsatzkräfte gesamt: 36

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Markus Henkel

Anzahl Fahrzeuge: 9

Im Einsatz waren: Feuerwehr Hennef mit folgenden Einheiten: Löschzug Hennef, Löschgruppe Blankenberg und Löschgruppe Söven . Weiterhin die Feuerwehr Ruppichteroth mit dem Löschzug Winterscheid.

