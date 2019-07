Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Brennt PKW im Feierabendverkehr auf A560

Hennef (Sieg) (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ging am Dienstagabend um 17:35 Uhr ein PKW auf der BAB 560 in Fahrtrichtung Köln in Flammen auf. Die Insassen bemerken den Brand rechtzeitig und konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Zunächst wurde nach dem Stichwort "B1-PKW" alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeugs befand sich der PKW bereits in Vollbrand. Weiterhin wurde der Kraftstofftank durch die Hitzeeinwirkung beschädigt, sodass Benzin auslief und sich auf einer Länge von ca. 30m entzündete. Da ein ein Übergreifen auf die trockene Vegetation am Randstreifen drohte, ließ der Einsatzleiter die Alarmstufe auf "B2" erhöhen, damit der Tankwagen des Löschzuges Uckerath an die Einsatzstelle alarmiert wird. Dieser führt 9000 Liter Wasser mit sich. Gleichzeitig wurde ein Löschangriff mittels Schnellangriffsrohr und Schaumrohr gestartet und die Autobahn für die Löscharbeiten voll gesperrt.

Durch die Sperrung bildete sich ein langer Rückstau bis an das Ausbauende der A560. Da auf der Strecke momentan Bauarbeiten stattfinden und die Fahrstreifen aufgeteilt sind war es für die Fahrzeugführer kaum möglich Platz für den nachrückenden Tankwagen zu schaffen, sodass sich dessen Anfahrt stark verzögerte. Letztendlich reichte aber das Wasser der am Einsatzort befindlichen Fahrzeuge aus, um den Brand zu löschen.

Nach Abschluss der Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle an die Autobahnmeisterei übergeben.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte ca. 3 Stunden.

Einsatzleiter war Hauptbrandmeister Frank Herde.

Einsatztag: 23.07.2019

Einsatzort: A560 Fahrtrichtung Köln - Ausfahrt Hennef-West -> Ausfahrt A3

Alarmierungszeit: 17:35 Uhr

Einsatzkräfte gesamt: 15

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Frank Herde Anzahl Fahrzeuge: 5

Im Einsatz waren: Feuerwehr Hennef mit folgenden Einheiten: Löschzug Hennef, Löschzug Uckerath und Löschgruppe Söven (Einsatzabbruch auf der Anfahrt). Weiterhin die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei.

