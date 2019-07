Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Neuer Einsatzleitwagen (ELW) ab September 2019 startklar IuK - Lehrgang erfolgreich beendet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hennef (ots)

Bald einsatzbereit ist der neue ELW der Feuerwehr Hennef. Das Anfang des Jahres 2019 beschaffte Fahrzeug ist mit anspruchsvoller digitaler Technik bestückt.

Diese Technik muss qualifiziert bedient werden. Um dies zu gewährleisten, fand Anfang Juli der erste Lehrgang "IuK" (Information und Kommunikation) auf Stadtebene statt. 11 Teilnehmer aus fast allen Hennefer Einheiten nahmen im ersten Schwung an dem Lehrgang teil. Der Lehrgang umfasste rund 40 Ausbildungsstunden. Unterrichtet wurden die rechtlichen Grundlagen des Digitalfunks, die Hard- und Software, der Aufbau des Fahrzeugs und natürlich wurden viele Einsatzszenarien praktisch geübt. Herzstück des ELW ist die Einsatzleitsoftware EDP und die IDECS Funkarbeitsplätze, mit der viele Einsatzszenarien abgearbeitet werden können. Die Bedienung der Technik ist anspruchsvoll. Die auf dem Fahrzeug eingesetzten Kräfte müssen neben vertieften Computer-Kenntnissen über die Fähigkeit verfügen, viele Tätigkeiten gleichzeitig auszuüben (multitasking). Die IuK Einheit unterstützt die Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Hennef bei größeren Einsatzlagen im Bereich Funk- und IT-Technik. Lehrgangsleiter war Martin Fielenbach, der den Unterricht zusammen mit Uwe Faber, Sebastian Jungen und Jaro Wilczek in vielen Stunden vorbereitet hat. Abgeschlossen wurde der Unterricht mit einer Lernzielkontrolle, die alle 11 Teilnehmer bestanden haben. Es stehen neben den Ausbildern somit erstmal 11 Spezialisten "IuK" zur Verfügung. In einem weiteren Schwung sollen nächstes Jahr möglichst viele weitere Kräfte ausgebildet werden. Da noch einige praktische Übungen geplant sind, erfolgt die Indienststellung des Fahrzeugs Anfang September 2019.

(tv)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Hennef

Thomas Vitiello

Mobil: +49 160 90618647

E-Mail: t.viti@web.de

Internet: https://www.feuerwehr-hennef.de/index.php?id=home

Twitter: https://twitter.com/stadthennef

Facebook: https://www.facebook.com/hennef.meine.stadt

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell