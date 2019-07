Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Brennt PKW auf Tankstellengelände

Hennef (ots)

Ein PKW-Brand ereignete sich in den Morgenstunden des 05.07.2019.

Der Fahrer eines Mercedes (C-Klasse) war auf der A 560 unterwegs in Richtung Uckerath. Kurz vor der Ausfahrt Hennef-Ost stellte er einen Leistungsverlust an seinem Fahrzeug fest. Er fuhr in Hennef - Ost ab und kam noch zur Tankstelle "Bröltalstraße", als das Fahrzeug in Brand geriet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Wagen im Vollbrand. Zur Brandbekämpfung wurde ein S-Rohr (Schnellangriff) sowie ein Schaumrohr vorgenommen. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz.

Das Fahrzeug befand sich auf dem Parkplatz des Tankstellengeländes in ausreichender Entfernung zu den Zapfsäulen, so dass hier keine Gefahr bestand.

Einsatzleiter war Brandmeister Jörg Stragierowicz. 15 Kräfte der Feuerwehr (Löschzug Hennef und Löschzug Uckerath) waren im Einsatz.

