Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall in Brockel - Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß

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Brockel (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden die Ortsfeuerwehren Brockel, Bothel und Hemsbünde sowie der Rüstwagen der Feuerwehr Rotenburg um 14:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in die Scheeßeler Straße nach Brockel alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache waren dort zwei Pkw zusammengestoßen. In den beteiligten Fahrzeugen befanden sich insgesamt drei Personen, die bei dem Unfall verletzt wurden.

Eine der verletzten Personen leidet an einer bestehenden Querschnittslähmung. Aufgrund des Verletzungsbildes und der besonderen medizinischen Situation war eine patientenschonende Rettung erforderlich. Hierzu setzten die Einsatzkräfte hydraulische Rettungsgeräte ein und entfernten großflächig die Seitenstruktur eines VW Golf, um eine sogenannte Großöffnung zu schaffen. Dadurch konnte die Person möglichst schonend an den Rettungsdienst übergeben werden. Parallel sicherten die Feuerwehren die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellten den Brandschutz sicher, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die medizinische Versorgung der Verletzten erfolgte durch den Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notfall-Krankentransportwagen (N-KTW) sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Scheeßeler Straße vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Eingesetzte Kräfte:

Ortsfeuerwehr Brockel

Ortsfeuerwehr Bothel

Ortsfeuerwehr Hemsbünde

Rüstwagen der Feuerwehr Rotenburg

Rettungsdienst mit zwei RTW, einem N-KTW und einem NEF

Polizei

Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Bothel war mit rund 30 Einsatzkräften im Einsatz.

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