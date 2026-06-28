Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Blitzeinschlag verursacht Dachbrand in Visselhövede - Feuerwehr verhindert größere Schäden nach nächtlichem Unwettereinsatz

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Visselhövede (ots)

Ein Gewitter mit Starkregen und zahlreichen Blitzen sorgte in der Nacht zu Sonntag für einen Feuerwehreinsatz im Ginsterweg in Visselhövede. Ein Blitzeinschlag in einen Zaun eines Einfamilienhauses löste zunächst einen Stromausfall aus und führte später zu einem Brand im Dachbereich des Gebäudes.

Die Bewohner bemerkten nach dem Blitzeinschlag den Ausfall der Stromversorgung und verständigten einen Elektriker. Dieser stellte vor Ort einen ausgelösten Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) fest. Während der Überprüfung nahmen die Bewohner gemeinsam mit dem Elektriker Brandgeruch wahr. Daraufhin wurde umgehend der Notruf abgesetzt.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr begannen die Anwohner mit ersten Löschmaßnahmen von außen im Bereich des Daches und konnten damit möglicherweise eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.

Um 04:16 Uhr wurden die Feuerwehren mit dem Stichwort "F3 - Brennt Einfamilienhaus" alarmiert. Ausgerückt waren die Feuerwehren Visselhövede, Buchholz, Hiddingen-Schwitschen, Kettenburg, Nindorf, Ottingen sowie die Feuerwehr Walsrode mit ihrer Drehleiter. Ebenfalls alarmiert war ein Rettungswagen. Einsatzleiter waren neben der örtlichen Einsatzführung auch der Stadtbrandmeister sowie der zuständige Abschnittsleiter vor Ort.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Dachbereich des Einfamilienhauses feststellbar. Ein Trupp ging unter Atemschutz über eine Steckleiter zum betroffenen Bereich vor. Um Zugang zum Brandherd zu erhalten, wurde das Dach geöffnet und die Glutnester anschließend gezielt abgelöscht.

Im weiteren Einsatzverlauf erfolgte eine Kontrolle des Daches mit der Drehleiter der Feuerwehr Walsrode, um versteckte Brandstellen auszuschließen. Der Brand konnte auf einen kleinen Bereich der Dachkonstruktion begrenzt werden. Eine weitere Ausbreitung auf das Gebäude wurde verhindert.

Nach abschließenden Kontrollmaßnahmen konnte der Einsatz gegen 06:00 Uhr beendet werden. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu obliegen den zuständigen Stellen.

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