Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer im Dachstuhl - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

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Lauenbrück (ots)

Zu einem Dachstuhlbrand kam es aus ungeklärter Ursache am späten Samstagabend gegen 22 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Feldstraße in Lauenbrück. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren von außen zunächst keine Flammen zu erkennen.

Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Im Dachboden konnte der Brand lokalisiert und schnell gelöscht werden. Die anschließenden Nachlöscharbeiten sowie die Kontrolle auf Glutnester gestalteten sich jedoch schwierig, da im Dachboden nur wenig Platz für die Einsatzkräfte vorhanden war.

Mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr Rotenburg wurden von außen mehrere Dachpfannen entfernt, um den betroffenen Bereich kontrollieren zu können. Parallel dazu überprüfte die Drohne der Feuerwehr Bothel das Dach auf mögliche Wärmequellen. Dabei wurden keine weiteren größeren Wärmeentwicklungen festgestellt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Eigentümer des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes im Urlaub. Mittels Plane wurde das Dach von den Einsatzkräften vor möglichen Regen abschließend gesichert.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Lauenbrück, Helvesiek, Stemmen, Rotenburg, Ostervesede, Vahlde und Bothel sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen zur Absicherung der Einsatzkräfte. Insgesamt waren mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch der Abschnittsleiter sowie der Gemeindebrandmeister waren vor Ort.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, bleibt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch das schnelle und umsichtige Eingreifen der Feuerwehren konnte ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Kurz vor Abschluss des Einsatzes sprachen der Einsatzleiter und der Gemeindebrandmeister den Einsatzkräften ihren großen Dank für den schnellen und engagierten Einsatz aus.

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