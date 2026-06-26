Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Pkw brennt auf der BAB 1

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Sittensen/A1 (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 18 Uhr, wurde die Feuerwehr Sittensen zu einem brennenden Pkw auf die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Opel Astra im vorderen Bereich bereits in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr ein und konnte das Feuer schnell löschen.

Durch die Hitze hatte bereits der angrenzende Grünstreifen Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte verhinderten jedoch eine weitere Ausbreitung der Flammen. Anschließend wurden das Fahrzeug sowie der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester kontrolliert. Mithilfe eines hydraulischen Spreizers musste das Fahrzeug angehoben werden, um auch versteckte Glutnester ablöschen zu können. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Während der Löscharbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Dadurch kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr Klein Meckelsen wurde ebenfalls zu diesem Einsatz alarmiert. Hierbei handelte es sich jedoch um eine Fehldisposition. Die Einsatzkräfte befanden sich vorsorglich im Bereich Sittensen in Bereitstellung, falls weitere Unterstützung erforderlich geworden wäre.

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