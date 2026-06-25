Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Kohlenmonoxid austritt in Tarmstedt

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Tarmstedt (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 25. Juni 2026, wurde die Ortsfeuerwehr Tarmstedt um 08:11 Uhr mit dem Einsatzstichwort "TH Gas 2 - Gasaustritt" in den Lerchenweg alarmiert.

Gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Westertimke, dem Rüstwagen aus Zeven, dem Leiter des Gefahrgutzuges sowie dem Rettungsdienst rückten wir zur Einsatzstelle aus.

Nur kurze Zeit nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes erreichten auch die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle. Der Eigentümer des Wohnhauses informierte uns bereits umfassend über die aktuelle Lage. Vorbildlich hatte er bereits sämtliche Fenster zur Belüftung geöffnet und alle Personen aus dem Gebäude ins Freie gebracht.

Der Rettungsdienst versorgte zwei Erwachsene sowie ein Kleinkind. Im Anschluss wurden sie zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser gebracht.

Ein Trupp unter Atemschutz der Ortsfeuerwehr Tarmstedt und Westertimke ging unter Verwendung eines Gaswarnmessgerätes zur Erkundung in das Gebäude vor. Dabei wurden im Kellerbereich erhöhte Kohlenmonoxidwerte (CO) festgestellt, sodass dieser Bereich zunächst nicht weiter betreten werden konnte. Im Erd- und Obergeschoss konnten hingegen keine erhöhten Messwerte festgestellt werden.

Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass die Pelletheizung erst kurz zuvor befüllt worden war. Vermutlich kam es hierbei zur Bildung beziehungsweise Freisetzung von Kohlenmonoxid aus dem Pelletlager, wodurch die erhöhten Messwerte verursacht wurden.

Die Einsatzstelle wurde abgesperrt. Für die Nachbarschaft bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Weitere Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Erkundung der Einsatzlage, die Absicherung der Einsatzstelle sowie die Abstimmung des weiteren Vorgehens. In enger Zusammenarbeit mit dem Leiter des Gefahrgutzuges, der Leitstelle und dem Eigentümer wurde entschieden, dass eine Fachfirma die weiteren Maßnahmen übernehmen wird.

Der Rüstwagen aus Zeven, der Leiter des Gefahrgutzuges sowie die Ortsfeuerwehr Westertimke konnten die Einsatzstelle bereits nach rund 45 Minuten wieder verlassen. Für die Ortsfeuerwehr Tarmstedt endete der Einsatz gegen 10:45 Uhr.

Einen besonderen Dank gilt den Nachbarn im Lerchenweg, welche die Einsatzkräfte freundlicherweise, bei den um diese Uhrzeit schon erhöhten Temperaturen, mit Getränken versorgt haben!

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