Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer an Veranstaltungshalle in Fintel: Außenfassade und Dachbereich betroffen - schneller Einsatz verhindert größere Ausbreitung

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Fintel (ots)

Am 21.06.2026 wurden die Feuerwehren aus Fintel und den umliegenden Orten zu einem Brand an einer Veranstaltungshalle im Ortsteil Eurostrand in Fintel alarmiert. Aufgrund der weithin sichtbaren Rauchentwicklung wurde die Lage frühzeitig als umfangreicher Einsatz eingestuft.

Bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde das Alarmstichwort von F2 auf F3 erhöht, da sich das Feuer von der Außenfassade in den Dachbereich der Halle ausgebreitet hatte. Die Rauchentwicklung war über größere Entfernung sichtbar. Eine Drohne des Landkreises Rotenburg (Wümme), die im Rahmen des Hurricane Festivals in Scheeßel eingesetzt war, bestätigte die Brandmeldung aus der Luft.

Zum Einsatz alarmiert wurden die Feuerwehren Fintel, Großenwede, Lauenbrück, Ostervesede, Schneverdingen mit Drehleiter, Vahlde, Westervesede sowie mehrere Rettungsmittel. Insgesamt waren vier Rettungswagen (RTW) und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) vor Ort. Ein Teil der Rettungsmittel war ursprünglich zur Absicherung des Hurricane Festivals in Scheeßel eingesetzt und wurde für den Brandeinsatz umdisponiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeitende des Betriebes bereits mit mehreren Feuerlöschern Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet und die Ausbreitung des Feuers dadurch erheblich eingedämmt. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich anschließend auf Nachlöscharbeiten und die Kontrolle des betroffenen Bereiches. Mithilfe eines Hofladers wurde die Außenverkleidung geöffnet, um an verborgene Glutnester heranzukommen und diese vollständig abzulöschen.

Ein größerer Gebäudeschaden konnte durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeitenden und das zügige Vorgehen der Feuerwehr verhindert werden. Die Veranstaltungshalle wurde abschließend auf weitere Gefahrenstellen kontrolliert.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren mehr als 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Rettungsdienst und Polizei. Neben der örtlichen Einsatzleitung waren auch der Abschnittsleiter sowie Kreisbrandmeister des Landkreises Rotenburg (Wümme) vor Ort.

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