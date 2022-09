Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Landwirtschaftliches Gebäude in Flammen

Tiste (ots)

Gegen kurz nach 15 Uhr am Freitagnachmittag, geriet aus ungeklärter Ursache ein Teil eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Tister Hauptstraße in Flammen. Es handelte sich um einen Unterstand, wo Kälber untergebracht werden. Glücklicherweise waren keine Tiere in dem Unterstand.

Bei Eintreffen der Feuerwehren Tiste, Sittensen, Kalbe, Freetz, Vierden und Tostedt war der Brand schon relativ weit fortgeschritten und drohte auf benachbarte Gebäude überzugreifen. Beim angrenzenden Wohnhaus waren schon Scheiben geborsten und Rauch drang ins Gebäude. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz mit mehreren C-Rohren gegen die Flammen vor. Ein Übergreifen auf den benachbarten Kuhstall konnte glücklicherweise verhindert werden. Nach rund einer halben Stunde hatten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle. Parallel erfolgten Kontrollen mit mehreren Wärmebildkameras.

Bei den Nachlöscharbeiten musste das Stroh mehrmals durchnässt werden, um auch letzte Glutnester abzulöschen. Hier kam auch Schaummittel zum Einsatz. Abschließend musste das Wohnhaus mit einem Druckbelüfter rauchfrei gemacht werden.

Verletzt wurde bei diesem Brand glücklicherweise niemand. Für die Löscharbeiten musste die Hauptstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die Polizei.

Neben den Feuerwehren, waren ein Rettungswagen sowie Führungskräfte der Gemeinde- und Kreisfeuerwehr im Einsatz. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die letzten Kräfte beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell