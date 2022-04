Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Wilstedt (ots)

(SB) Am 24.April 2022 um 2:47 Uhr gab es für viele unserer Kameradinnen und Kamerden eine Schlafunterbrechung. In Wilstedt ertönten die Sirenen und die digitalen Meldeempfänger (DME), in Tarmstedt wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) ebenfalls per Melder und aus Sottrum der Rüstwagen alarmiert. Ebenfalls auf dem Weg zur Einsatzstelle, die sich auf der Kreisstraße 146 Wilstedt in Richtung Dipshorn befand, machten sich ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei.

Als Einsatzstichwort wurde "TH1-Y - PKW gegen Baum" übermittelt. Der Einsatzleiter aus Wilstedt fand vor Ort ein Fahrzeug vor, welches Frontal gegen einen Baum gefahren war. Der Fahrer des Wagens war noch im Fahrzeug. Sofort ging ein Kamerad zur Betreuung des Verunfallten ins Fahrzeug. Außerhalb wurde parallel der Ablageplatz mit dem hydraulischem Rettungsgerät vorbereitet. Nach kurzer Sichtung des Patienten durch den Rettungsdienst wurde die Fahrertür mit Spreizer und Rettungsschere geöffnet. Daraufhin konnte der Fahrer mit leichter Unterstützung slbstständig das Fahrzeug verlassen. Der Fahrer wurde im Rettungswagen weiter untersucht, und zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Wir leuchteten Einsatzstelle noch für die Unfallaufnahme der Polizei aus. Nach einer guten Stunde war der Einsatz für die 28 Kameraden mit 6 Feuerwehrfahrzeugen beendet. Das HLF aus Tarmstedt und der Rüstwagen aus Sottrum brauchten nicht tätig werden und waren jeweils nur kurz vor Ort. Die Kräfte der Polizei warteten noch die Bergung des Unfallwagens durch ein Abschleppunternehmen ab.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell