Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Nächtlicher Rinderausbruch beschäftigt die Freiwillige Feuerwehr Wittkopsbostel

Wittkopsbostel (ots)

Datum: 17.03.2022

Alarmzeit: 1:12 Uhr

Art: TH1

Einsatzort: Wittkopsbostel

Eingesetzte Fahrzeuge: Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), Tanklöschfahrzeug (TLF 8/18)

Eingesetzte Einheiten: Ortsfeuerwehr Wittkopsbostel

Nächtlicher Sirenenalarm am frühen Donnerstagmorgen stört in Wittkopsbostel die Nachtruhe. Besorgte Anwohner hatten über Notruf die Rettungsleitstelle darüber informiert das freilaufende Rinder immer wieder die Kreisstraße in Wittkopsbostel überqueren. Sofort löste der Disponent der Leitstelle in Zeven Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Wittkopsbostel aus. Augenblicklich rückten die Kameraden mit vollbesetzten Fahrzeuge zur Einsatzstelle aus, auch der Besitzer der Rinder machte sich auf den Weg zur Gefahrenstelle. Mit vereinten Kräften wurden die Rinder in den schützenden Stall geleitet. Die Polizei kümmerte sich um die Verkehrsabsicherung der Kreisstraße. Nach einer guten Stunde konnte der Leitstelle, Einsatzende gemeldet werden und die Kameraden rückten wieder ein.

