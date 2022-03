Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: 3. Schornsteinbrand binnen kurzer Zeit - Eversen und Hellwege im Fokus

Eversen/Hellwege

Die Feuerwehren im Südabschnitt der Samtgemeinde Sottrum kennen das Alarmstichwort mittlerweile. Bereits zum dritten Mal innerhalb von nur drei Wochen wurden sie zu einem Schornsteinbrand gerufen.

Mitten in der Sturmnacht vom 18. auf den 19. Februar durften sie einem Kamin mit erheblichem Funkenauswurf in Hellwege entgegen treten. Ein vergleichbares Szenario spielte in Sichtweite nur eine Woche später am Samstagnachmittag ab. In beiden Fällen konnte ein beherztes und schnelles Eingreifen größere Schäden vermeiden.

Am Samstagabend des 12/03/'22 wurden die Wehren aus Ahausen, Eversen und Hellwege zu einem dritten Schornsteinbrand nach Eversen alarmiert. Gegen 18:10 Uhr hatten die Hauseigentümer selbst eine Rauchentwicklung im Haus festgestellt, nachdem sie den Kamin im Haus entzündet hatten. Einsatzleiter Rupert Schimkat ließ das Haus sofort räumen und querlüften, ein Trupp Atemschutzgeräteträger scannte die Temperaturen entlang der Rauchgasanlage.

Ein hinzugerufener Schornsteinfeger reinigte den Rauchabzug und förderte, gemeinsam mit den Atemschutzgeräteträgern, erhebliche Mengen an Glanzruß zutage, die schlußendlich vor dem Haus abgelöscht wurden.

In diesem Fall waren drei Ortsfeuerwehren mit sechs Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften, die Einsatzunterstützungsgruppe, der Rettungsdienst des Landkreises Rotenburg und eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Rotenburg, sowie ein Schornsteinfegermeister involviert. Zeitweise waren drei Atemschutzgeräteträgerrtrupps eingebunden oder standen in Bereitschaft. Die ersten Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle gegen 20:10 Uhr wieder verlassen.

Bei keinem der drei Brandereignisse kam es zu Personenschäden. Eine Schadenssumme konnte vor Ort jeweils nicht beziffert werden, da spätere Prüfungen den Schadensumfang erst zeigen müssen.. Der Betrieb der Kaminanlagen wurde bis zu einer sachkundigen Abnahme in allen drei Fällen vom Einsatzleiter der Feuerwehren untersagt.

