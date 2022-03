Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brandmeldeanlage löst berechtigt aus - Feuer in der BBS Rotenburg

Rotenburg (Wümme)

Am heutigen Freitagvormittag, kam es in den Berufsbildenden Schulen Rotenburg (Wümme) in der Verdener Straße zu einem Feuer in einem Toilettenraum.

Der Einsatz, der erst als ausgelöste Brandmeldeanlage bei der Einsatzleitstelle einging, wurde schnell auf das Stichwort Feuer 2 angehoben.

Der ersteintreffende BvD gab nach der ersten Erkundung die Rückmeldung, dass es in einem Toilettenraum im Erdgeschoss brenne. Nach Ankunft des ersten Löschfahrzeuges gingen umgehend zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den betroffenen Bereich vor. Sie setzten einen Rauchvorhang, um den giftigen Brandrauch so gut wie möglich im Brandraum zu halten.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurden der betroffene Raum und die Flure mittels Lüftern rauchfrei gemacht. Parallel gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in die oberen Stockwerke vor, da sich auch dort Brandrauch ausgebreitet hatte. Die Trupps kontrollieren alle Räume und öffneten zur Entrauchung die Fenster.

Nachdem das Feuer im Erdgeschoss vollständig gelöscht war, wurde kontrolliert, wie und wo der Brandrauch in die oberen Etagen gelangen konnte. Es wurde ein Versorgungsschacht ausfindig gemacht, der aus dem Keller bis zum Dach führte. Dieser Schacht wurde teilweise mit Gewalt geöffnet auf jeder Etage kontrolliert. Versteckte Glutnester oder Rauch wurden nicht mehr gefunden, sodass der Einsatz nach ungefähr drei Stunden beendet werden konnte.

Das Schulgebäude war für die gesamte Zeit des Einsatzes voll gesperrt, sodass sich die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte auf dem Sammelplatz aufhielten. Auch die Zufahrtsstraße zum hinteren Teil des Gebäudes und der Jugendherberge war in diesem Zeitraum nicht passierbar.

Im Einsatz waren sieben Fahrzeuge mit 30 Einsatzkräften der Feuerwehr. Ein Rettungswagen stand in Bereitschaft.

Angaben zur Schadenhöhe und -Ursache können von Seiten der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell