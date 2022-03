Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Zwei Traktoren fangen in großem landwirtschaftlichem Gebäude Feuer

Scheeßel (ots)

Am späten Dienstagabend heulten um 21.30 Uhr in und um der Gemeinde Scheeßel die Sirenen der Freiwilligen Feuerwehren. Mit dem Einsatzstichwort Feuer 3, brennen Traktoren im großen landwirtschaftlichen Gebäude. Sofort machten sich alle alarmierten Kräfte auf den Weg nach Westeresch. Als die ersten Kräfte der Ortsfeuerwehr Westeresch eintrafen brannten bereits zwei Traktoren in Vollbrand, der stellv. Gemeindebrandmeister der zu den ersten Kräften an der Einsatzstelle gehörte, forderte über die Leitstelle sofort die Drehleitern aus Rotenburg und Zeven nach, da sich das Feuer bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Das Alarmstichwort wurde demnach auf Feuer vier erhöht. Mit massiven Wassereinsatz wurden die Traktoren und das Dach herunter gekühlt und abgelöscht. Weitere anfahrende Kräfte bauten mehrere Riegelstellungen auf, um ein Übergreifen des Feuers auf weiter Gebäude auf dem verwinkelten Hof zu schützen. Die beiden Drehleitern wurden so positioniert das man das Feuer auf dem Dach von zwei Seiten bekämpfen konnte. Mit Einreißhaken wurde die Dachhaut geöffnet, um weitere Glutnester ablöschen zu können. Aufgrund des schnellen Handelns der eingesetzten Kräfte konnte das landwirtschaftliche Gebäude und die angrenzenden Scheunen und das Wohnhaus gehalten werden. In der Einsatznachbesprechung lobte der Eigentümer das umsichtige und ruhige Vorgehen der Einsatzkräfte. Er selbst war jahrelang aktiver Feuerwehrmann, hatte aber Befürchtung dass die große Scheune nicht zu halten sei. Nach zwei Stunden konnte der Rettungsleitstelle "Feuer aus" gemeldet werden. Die Ortsfeuerwehr Westeresch hielt noch eine Brandwache um kleine Glutnester schnell abzulöschen. Bei diesem großen Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Über die Entstehung des Feuers und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen und die Einsatzstelle beschlagnahmt.

Im Einsatz befanden sich die Ortsfeuerwehren aus Westeresch, Scheeßel, Wittkopsbostel, Hetzwege, Sothel, Rotenburg, Zeven, Hamersen, Lauenbrück, Hatzte-Ehestorf, Helvesiek, Kreisbrandmeister, Abschnittsleiter, Gemeindebrandmeister, Polizei, Rettungsdienst. Ingesamt waren über 100 Einsatzkräfte mit 22 Fahrzeugen vor Ort.

